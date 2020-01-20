Каршеринг против такси: на Ленсовета пользователь уехал в дом

Два человека пострадали в ночной аварии с такси и каршерингом в Московском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, ДТП случилось на глазах у полицейских.

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 января около 24:30 на перекрёстке улиц Ленсовета и Орджоникидзе столкнулись два автомобиля, один из которых такси. Оба водители получили травмы лёгкой степени тяжести.

Второй автомобиль, как видно на фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», каршеринговый. Пользователя сервиса откинуло в здание.





«Полиция проезжала мимо, сразу развернулись для оказания первой помощи, ДПС и скорая приехали меньше чем за 10 минут», – отмечают очевидцы. И добавляют в комментариях, что машина «Делимобиля» якобы проезжала перекрёсток на красный сигнал светофора.

В выходные, напомним, были аварии и с такси, и с арендными автомобилями. В ДТП с такси на Садовой улице травмы получил один человек. О тяжёлых пострадавших в происшествиях с каршерингами не сообщалось, но этот вид транспорта взял количеством – около десятка за два дня. Началось с «паровозиков», продолжалось похожими случаями в Купчино и Кудрово, и вот ещё два воскресных инцидента из «ДТП и ЧП»: первый с перекрёстка улицы Рихарда Зорге и Брестского бульвара, второй с парковки у гипермаркета на проспекте Культуры.