Петербуржцы начали собирать в лесах съедобные грибы

Петербургская зима зашла настолько далеко, что в лесах уже можно собирать съедобные грибы. Можно и несъедобные, их тоже полно.

Около десятка грибов нашёл в выходные во Всеволожском районе Ленинградской области член Санкт-Петербургского микологического общества Станислав Кривошеев, участник сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». «Судя по грибам, в лесу почти апрель», – отмечает он.

Что из этого можно подать на стол, Станислав Кривошеев пояснил «Фонтанке» 19 января. На первой фотографии – самый популярный из первых весенних грибов – сморчковая шапочка (Verpa bohemica. Он съедобный, только его надо отварить. Сложно поверить, но условно съедобны, то есть тоже требуют варки, и «красные плошки» с третьей фотографии – саркосцифа австрийская (Sarcoscypha austriaca). Тубарию отрубистаю (Tubaria furfuracea) с седьмого фото и зимний опёнок (Flammulina velutipes) с девятого едят даже в сыром виде.





Отметим однако, что собирать и употреблять в пищу стоит только те грибы, в которых вы точно уверены и давно знаете их «в лицо».

Из-за аномально тёплой погоды в Петербурге и Ленинградской области начали распускаться листья и цветы, розы и крокусы смотрятся совсем по-весеннему.

Грибы в январе тоже уже находили, причём в городской черте.







