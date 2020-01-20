«Куча пожарных, газовики и скорая» на Рубинштейна перепугали петербуржцев. Причина незначительна

Незначительное происшествие в ночь с 19 на 20 января вызвало переполох на «барной» улице в центре Петербурга. По словам очевидцев, там даже перекрыли движение транспорта.

О пожаре во дворе дома 13 по улице Рубинштейна сообщили читатели «Фонтанки» и очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там же рассказали о перекрытии движения. «Куча пожарных машин, газовики, скорая», – писали в редакцию перепуганные горожне.





Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе городского ГУ МЧС, причиной вызова стало короткое замыкание. Горения не было, людей эвакуировать не пришлось. Никто не пострадал.



