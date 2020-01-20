Netflix хочет пригласить принца Гарри и Меган Маркл для работы в сериале «Корона»

Стриминговый сервис Netflix заинтересован в работе с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Об этом заявил контент-редактор компании Тед Сарандос, пишет 19 января «Газета.Ru» со ссылкой на Deadline.

Бывших королевских особ платформа может привлечь к работе над сериалом «Корона» – исторической драмой о королеве Елизаветы II, из шести сезонов которой сняты пока три.

Принц Гарри и Меган Маркл в начале января решили отказаться от королевских полномочий и начать работать, чтобы стать финансово независимыми, при этом они потеряют титулы. Королева Елизавета II поддержала решение внука. 11 января стало известно, что Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney: она будет озвучивать персонажей мультфильмов.







