История любви. Фанаты просят GM возродить минивэн Chevy Astro, раз уж заговорили о Hummer

Если General Motors всерьез задумывается о возвращении Hummer, пусть даже в экологичном варианте электрокара, то почему бы не вернуть к жизни значительно более практичный и более популярный Chevrolet Astro Van? Так считают фанаты этого автомобиля, опубликовавшие эмоциональную петицию с просьбой возобновить выпуск минивэна.

Один из самых горячих поклонников и соавтор петиции Джанго Гринблатт-Сэй заявил в своем Instagram, что цель его жизни – «заставить General Motors вернуть Astro», пишет Car and Driver. Пока документ подписали несколько сотен человек, однако сторонников у этой идеи гораздо больше.

Chevrolet Astro выпускался на протяжении 20 лет, с 1985-го по 2005 год, и разошелся тиражом более трех миллионов экземпляров. Это был очень практичный автомобиль, он имел как пассажирский, так и грузовой и полугрузовой варианты, а с 1990 года – полноприводную версию. «Все, у кого был Astro, помнят, насколько это универсальный автомобиль, сейчас нет ничего похожего, – рассказал Гринблатт-Сэй в интервью Car and Driver. Astro ценили за практичность не только в Америке, немало минивэнов до сих пор колесят по Европе.





Петиция, опубликованная на Change.org, полна горячих слов, демонстрирующих любовь автовладельцев к своему транспорту. Минивэн, по мнению авторов документа, «до сих пор отвечает всем запросам времени», а «поколения энтузиастов специально программируют Google Alerts, Graiglist и Facebook Marketplace, чтобы не пропустить появление в продаже бережно сохраняемых экземпляров». «Мы умоляем вас прислушаться к нашему мнению, – пишут авторы петиции, обращаясь к руководству GM. – Потому что мы растущая группа людей, которые с нетерпением ждут возможности приобрести новый Chevrolet Astro Van».

«Ну а если вы решитесь прислушаться, то, пожалуйста, сделайте так, чтобы на новом Astro было проще менять свечи, и в нем были универсальные держатели для стаканов», – указывают активисты основные недостатки, раздражающие владельцев «астровэнов».



