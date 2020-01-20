Минобороны: Боевики попытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

В Сирии боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой Минобороны России.

Вечером 19 января, уже в темноте, российские средства ПВО на авиабазе Хмеймим выявили три воздушные цели малого размера, приближавшиеся с северо-востока. Эти цели были уничтожены штатными зенитными ракетами, отмечает ведомство.

Российская авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме, ущерба и пострадавших нет.







