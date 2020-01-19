Водитель на «Коле» выехал на встречку, устроил ДТП и сбежал, бросив пострадавших пассажиров

Два человека пострадали, по данным УГИБДД, в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на автодороге «Кола».

По предварительной информации, 19 января около 18 часов на 156-м километре трассы, в Волховском районе Ленобласти, водитель Audi 80, поворачивая со второстепенной дороги направо, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Mitsubishi Lancer.

Пострадали два пассажира «Ауди», мужчина и женщина. С травмами лёгкой степени тяжести их доставили в больницу, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОБ ДПС 2 ГИБДД. Водитель «Ауди» с места происшествия скрылся.





Ещё один Mitsubishi Lancer в соседнем Лодейнопольском районе Ленобласти 18 января попал в смертельное ДТП. Там тоже было лобовое столкновение. Виновником считают дорожного полицейского.



