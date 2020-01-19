«Крещенская» радуга украсила небо над «Скандинавией»

В Крещение природа сделала подарок жителям северных районов Ленинградской области. Там днём 19 января после дождя небо украсила радуга.

О редком для зимы атмосферном явлении сообщила в паблике «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» подписчица Ирина. По её словам, фотографии она сделала на трассе «Скандинавия» под Выборгом.

В Петербурге сегодня весь день было пасмурно, а вот севернее небо прояснялось: в Приморске тоже видели солнце.





В канун Крещения жителей Петербурга и Ленинградской области, напомним, порадовал редкой красоты рассвет.



