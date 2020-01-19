Главы десятка стран договорились не поставлять оружие в Ливию

Участники конференции по Ливии в Берлине 19 января договорились о мерах по сохранению перемирия в стране, сообщает ТАСС.

Политики согласовали эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта, а также усиленный мониторинг выполнения такого решения, призвали к прекращению всех военных передвижений и к разоружению военизированных групп и их включению в госструктуры. СБ ООН, по их мнению, должен наложить санкции на нарушителей перемирия в Ливии.

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар пришли к соглашению проводить мониторинг перемирия. Для этого будет создана специальная комиссия.





В переговорах приняли участие президент России Владимир Путин, а также главы и представители ФРГ, Великобритании, Франции, США, Алжира, Египта, Италии, Конго, ОАЭ, Турции, Лиги арабских государств, ООН Европейского совета, Африканского союза, Европейской комиссии и другие официальные лица.



