В стене петербургского дворца нашли панцирь древнего животного

Житель Санкт-Петербурга, увлекающийся историей города, пошёл глубже – в доисторические времена – и в здании конца XIX века обнаружил окаменелые останки существ, вымерших более 200 миллионов лет назад.

Онлайн-экскурсию по особняку Спиридонова на Фурштатской улице, где сейчас расположен Дворец торжественной регистрации рождений «Малютка», провёл в Instagram пользователь под ником Летяга. Здание построено в 1895-1896 годах в нескольких стилях, петербуржец описывает его фасад и помещения. А в заключение делится необычной находкой: «Хвостовой щиток панциря трилобита. Он очень крупный и сразу бросается в глаза. Искать нужно сразу у двери справа».

Трилобиты – морские членистоногие, обитавшие в палеозойскую эру и полностью вымершие более 200 миллионов лет назад. Их останки встречаются в основном в Ленинградской области и в Якутии. Они вызывают большой интерес у коллекционеров и имеют высокую научную ценность, так что, например, пересылка трилобита по почте может повлечь уголовное наказание по статье за контрабанду и перемещение культурных ценностей.







