Corvette за номером 001 побил «денежный» рекорд Supra и Shelby

Chevrolet Corvette C8 с номером VIN 001 продан с аукциона за рекордную сумму в 3 миллиона долларов. Ранее на аналогичных аукционах первые серийные Toyota Supra и Ford Mustang Shelby GT были проданы за 2,1 и 1,1 миллион соответственно.

Для автомобильного аукциона Барнетт-Джексон уже стало традицией выставлять на продажу первые серийные машины, а выручку направлять на благотворительность, пишет Motor1. В данном случае все деньги от проданного Corvette пойдут в детский фонд города Детройта. Взамен победитель аукциона получит уникальный автомобиль с номером 001 в максимальной комплектации 3LT c 6,2-литровым двигателем V8 и 8-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Кроме этого, первый серийный Corvette будет снабжен спортивным пакетом Z51, черным кожаным салоном с красной отделкой и съемной крышей.

Будущий владелец получит автомобиль в торжественной обстановке прямо на заводе в Боулинг Грин, штат Кентукки. В церемонию передачи машины включено посещение музея Corvette с вручением сертификата подлинности на автомобиль.





Видео: YouTube/Daily Downshift

По сведениям General Motors, которые приводит Motor1, победителем аукциона и обладателем Chevrolet Corvette C8 VIN 001 стал Рик Хендрик, основатель и генеральный директор Hendrick Companies и владелец команды Hendrick Motorsport, участвующей в гонках NASCAR. Издание отмечает, что имя победителя крупного аукциона редко становится известно.

Цена серийного Chevrolet Corvette C8 в комплектации 3LT начинается от 71 945 долларов, таким образом господин Хендрик переплатил за свой автомобиль около 2 миллионов 928 тысяч долларов.



