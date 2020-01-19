Смотритель маяка на Финском заливе снял бесприютную нерпу – жертву погоды

Для нерп, живущих в Финском заливе, аномально тёплая зима совсем не в радость: вместо спокойного отдыха им приходиться бороться за жизнь. Зоологи уже рассказывали об этой проблеме, а теперь демонстрируют её с помощью видеозаписи, сделанной вечером 19 января сотрудниками службы одного их маяков.

«Вот так примерно выглядит обстановка для нерп этой зимой. Сейчас по своему тюленьему календарю они должны спокойно лежать на льду, но из-за нынешней аномальной зимы вместо льда тюлени вынуждены день за днём сражаться с бушующими волнами», – рассказывает Фонд друзей балтийской нерпы в своём сообществе «ВКонтакте».

Нерпа, снятая на видео, хотела перезимовать рядом с маяком, но даже отоспаться на камнях не получается – «так и живёт с постоянными взрывами волн над головой».





По словам специалистов, силы животных нерационально расходуются в борьбе со стихией, поэтому нерпам будет трудно выкормить потомство. Если погода не изменит настроения, зоологи не исключают «эпичный спасательный сезон».

Напомним, похолодание в Петербурге ожидается в конце следующей недели.



