На 2-ом Рабфаковском жители из-за короткого замыкания почти сутки без света. Потому что там же рванули трубы

Задымление в электрощитовой в одном из домов Невского района Петербурга оставило без света все здание. Аварийщики не могли начать ремонт, пока из подвала не откачали воду.

О ночном пожаре «Фонтанке» рассказали жильцы 22 дома по 2-му Рабфаковскому переулку 19 января. По их словам, электрощитовая задымилась ночью в третьей парадной. В региональном управлении МЧС подтвердили, что вызов по этому адресу поступил в полшестого утра, эвакуировали 30 человек.

По данным «Фонтанки», свет не восстановят, пока из подвала не откачают воду – течь дали трубы с горячей водой. В аварийной службе управляющей компании ООО «Доверие» сообщили, что бригады оттуда не уедут, пока не закончат ремонт. Дозвониться до районной администрации «Фонтанке» не удалось.





«Когда же мы будем спать спокойно ночью и не бояться выходить из подъезда с детьми, пробираясь сквозь жар от парения кипятка. По настоящее время во всем доме отсутствует электричество, отопление и вода», – написали жители в редакцию вечером 19 января.

Очевидцы уточнили, что бригада откачивать воду действительно приезжала, ещё днём, однако удалось ли это сделать полностью, жители не знают. Видели они и электриков, но света к десяти вечера все ещё нет.

Они рассказывают, что дырявые трубы регулярно топят подвалы, по всему дому из-за этого ползёт плесень. Эмоции подтверждают фотографии из «вечно затопленного» дома 1961 года постройки.

Этот адрес, следует из новостей от 2011 года, должны были расселить ещё 18 лет назад, здание попало в санитарную зону КАД. По словам тех, кто живёт там сегодня, дом в какой-то период действительно пустовал, но минимум пять лет назад его заселили снова, причём семьями сотрудников МВД.

Судя по документам с сайта фонда капитального ремонта, систему горячего водоснабжения там должны были отремонтировать за 1,7 млн рублей ещё в 2017 году. Судя по всему, этого не произошло. На сайте УК следы хоть какого-то ремонта находятся только в 2016 году. Тогда было потрачено чуть больше 400 тысяч рублей, частично поменяли трубы, а также замки и розетки.



