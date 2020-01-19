Житель Калининградской области в купели сломал шею. Обряд он проходил «рыбкой»

Спасателям Калининградской области пришлось вытаскивать из купели мужчину, который сломал шею, нырнув в прорубь. Об этом сообщает 19 января РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

23-летний житель поселка Ровное в купель не заходил, а сразу нырнул, причём вперёд головой. Трижды, согласно обряду, окунуться ему не удалось – спасатели достали юношу со сломанной шеей. Он в больнице.

Всего в Калининградской области нырнули чуть больше 7 тысяч человек. В Петербурге – более 20 тысяч.







