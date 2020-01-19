Чья «фээсбэшная морда» выглядывает из-за неловкого ДТП у Литейного, 4

Следить от дома до работы за оперативником ФСБ, спровоцировать аварию, оскорблять его при полицейских и, причем, на троих имея 9 судимостей с трупами и бандитизмом, – такое впервые. «Фонтанка» понимает, что может прятаться за этим фокусом.

"Фонтанка.ру"

Неожиданный вопрос: вы сможете найти минимум пятерых, чтобы несколько дней наблюдали за квартирой контрразведчика, дежурили возле «Большого дома», инициировали ДТП, выхватили у сотрудника УСБ госзнаки от машины, затеяли видео-потасовку, а инспекторам ГИБДД заявили, что за это им ничего не будет? Вот и мне тяжеловато.

Тем не менее, белая, древняя «Нива» отстаивалась в самом рисковом для любых акций месте в Петербурге – на Шпалерной, у дома 26, где расположено Управление спецсвязи ФСО, менее чем в ста шагах от бокового входа в Управление ФСБ. Причем под запрещающим знаком, в темное время суток. В «Ниве» присутствовала группа поддержки с ярко-уголовной репутацией.

Дождались. Было это в 7:30, 15 января. На видео авария выглядит неумело:





После встречи бамперов, между водителями предсказуемо пошел неприятный диалог. Сторона «Нивы» уверяла, что оппонент из «Туарега» пересек двойную сплошную, а дискуссию моментально снимал немедленно выскочивший из той же «Нивы». Еще полминуты – и начались дебаты про ненастоящие номера на «Фольксвагене». Номер с переднего бампера начал скручивать представитель «Нивы», а задний пытался убрать владелец «Туарега». В этот момент он и представился сотрудником ФСБ. Эмоции тут скакнули, понеслась толкотня, съемка уже с двух смартфонов. Не недавняя, конечно, стрельба по Лубянке, зато в нашем детективе вскрылась главная подковерная баталия современности между Службой экономической безопасности и Управлением собственной безопасности петербургского ФСБ.

Поверьте, с начала выходных закрытые чаты оперативников ФСБ шипят комментариями и версиями. Там летает, и почему это произошло, и зачем, и у кого конкретно заскочили шарики за ролики. Одни пишут, что Терехову теперь конец, вторые – наоборот – дуэль он выиграл благодаря топорной работе его визави.

Потому как водителем «Туарега» является 32-летний капитан ФСБ, сотрудник УСБ, Владимир Терехов. В ту среду он перед работой заезжал во двор на парковку. Последующая же оперативная проверка показала, что вели его от дома на Волхонском шоссе, потом по Лиговке, затем по Восстания и, наконец, по проспекту Чернышевского. И именно та белая машина, которую зафиксировало видео. Она тормозит вплотную к «Ниве» за несколько секунд до ДТП.

Расчеты операции несложны: необходимо хотя бы пару раз "потаскать" «Туарег» от дома Терехова, чтобы быть уверенным, куда он заезжает, а уже в точное время, держа связь между собой, подставить «Ниву». Хотя это легко только в сериалах или на словах. Так что в ночь на 15 января не спали двое из машины слежения и четверо из «Нивы». В ней находился водитель, оператор, а на заднем сиденье двое спортивных ребят. Оба не подключались, так как все пошло не по плану.

Исполнители знали, что Терехов в юности профессионально занимался боксом, а сегодня тренируется раза три в неделю. Интересно откуда? Когда толкались, то мечтали о коротком ударе в свое лицо. После чего несчастный бы картинно упал, практически умер, а дальше из «Нивы» выскочили возмущенные пассажиры. Вот тебе и побоище за справедливость. Дальше новости «Видео: виновник ДТП, сотрудник ФСБ избил пожилого петербуржца».

Любопытно, что, на YouTube 17 января выложено видео. Можно посмотреть внимательно





Пришлось ограничиться тем, что получилось. Водитель «Нивы» шумел по поводу подменных номеров, удостоверения ФСБ, звонил в «112», устроил бузу в ГИБДД, даже вызвал скорую по поводу своей сердечной недостаточности. То есть крепил ситуацию о всех доступных ему инстанциях.

Теперь о первой интриге – «подменные номера». Только в дебрях ФСБ знают, что в конце 2019 года издан приказ, запрещающий вешать номера прикрытия на личные машины. По данным «Фонтанки», у капитана Терехова был написан рапорт на них, но как на служебную машину. В это нарушение и целились. Это нам кажется, что мелко, так как петербуржцу обыкновенному за такое грозит лишь штраф в две с половиной тысячи рублей, согласно административной статье 12.2.

Перед описанием главной внутривидовой улики петербургской Госбезопасности, заметим биографические шероховатости участников представления. Донельзя уверенный мужчина, запечатленный на видео про «фээсбэшную морду» – 52-летний Николай Зимин, кто накануне фактически купил эту «Ниву» у своего знакомого из Всеволожска, оформив на себя страховку. Полиции города и области он известен во всех отношениях.

Первый раз вляпался за мошенничество в 90-х, но это былины. Второй раз его брали по знаковому убийству в начале «нулевых». Тогда похитили, пытали и утопили в Финском заливе бизнесмена Ефимова. Караулили его у теннисных кортов, где он играл с губернатором Яковлевым. Сели трое, а Зимин дал приятные следователю показания, ограничившись свидетелем. В 2009 году Зимин получает легкое наказание за кражу из коттеджа под Лугой. И, наконец, в 2012 году ему дают пару лет за прелестный эпизод – похищение банкомата из здания на Римского-Корсакова, где, между прочим, расположены несколько отделов Управления уголовного розыска.

Раз уж тронули Зимина, то было бы несправедливо не пройтись по его коллегам. Тем более, они ведь и вели съемки с разных ракурсов, как на Шпалерной, так и при оформлении в ГИБДД. Как «Фонтанке» подсказали в полиции Центрального района, оба вписаны очевидцами в протокол.

Если у товарища Клюга пара судимостей за кражи и одна за разбой с трупом, то у Кононка – опять три. Но за наркотики, бандитизм, оружие, похищение человека и так далее. В свое время «Фонтанка» сообщала о банде «Злобного карлика»

Переходим к самому чудесному. Вряд ли это станет откровением для сотрудников Литейного,4, так как они уже устали обсуждать в мессенджерах с виду плевое ДТП у себя под окнами, но надо же думать и о любопытстве горожан. По точной информации «Фонтанки», за неделю до боестолкновения капитан Терехов, будучи, между прочим, куратором Службы экономической безопасности регионального ФСБ, передал в Военное следственное управление материал в отношении сотрудника «таможенного» отдела СЭБ, подполковника Дмитрия Федотова. Говорят, бумаги те – нехорошие, и приближают фигуранта минимум к отказу в контракте в феврале этого года. При этом надо знать, что это подразделение СЭБа по-взрослому играет на рынке контрабанды. Разумеется, есть и еще варианты. Например, западные спецслужбы. Мафия, наконец. Только в таком случае в чем рентабельность неясно.

Безусловно, питерскому ФСБ не очень нужна слава вороньей слободки, и официально пока никакой служебной проверки не существует. Но, поверьте, обе службы со своими нешуточными ресурсами показывают пальцем друг в друга. Новелла полна и фельетонного мусора. Так, исполняет обязанности УСБ ФСБ тоже Зимин. Жаль, что не родственник, иначе случился реальный перебор.

Вспомним текст потерпевшего Зимина на видео: «… А что мне за это будет?! Расстреляете, что ли?».Не смею утверждать, но что-то мне подсказывает, как его зарядили в неприкасаемости.

Телефон Николая Зимина поприветствовал автора автоответчиком, мобильный Терехова, как не просила «Фонтанка», не рассекретили.

Как бы там не было, а авантюра удалась. Похоже, на кону красавец-скандалище.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"