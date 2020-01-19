Британский премьер – Путину: Нормализация отношений между странами сейчас невозможна

Президент России Владимир Путин впервые лично встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Встреча прошла 19 января в Берлине в перерыве международной конференции по Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

Джонсон заявил Путину, что нормализации отношений между странами не будет, пока РФ будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников. Как передаёт ТАСС, об этом говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства, распространенном по итогам встречи на полях конференции по Ливии.

«Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность», – говорится в сообщении.





Россия ранее последовательно отвергала все утверждения в дестабилизирующей деятельности, отмечает ТАСС.

Джонсон заявил и о неизменности позиции Великобритании в отношении инцидента в Солсбери со Скрипалями.

«Он ясно заявил, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась и что это было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании. Он сказал, что подобная атака не должна повториться», – говорится в коммюнике Даунинг-стрит.

Российская сторона также категорически отвергла все обвинения, указывая, что программ разработки «Новичка» ни в СССР, ни в России не существовало.

В разговоре с Путиным Джонсон также отметил, что «на них обоих лежит ответственность в решении вопросов международной безопасности, включая Ливию, Сирию, Ирак и Иран».