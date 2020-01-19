«Если бы дали миллион долларов, вы бы увидели другой хоккей». Как прошел матч звезд КХЛ
Правда, не всех участников можно было назвать звездами, а само состязание напоминало цирковое представление.
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Матч звезд Континентальной хоккейной лиги прошел в Москве 18 и 19 января. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, чего не увидел Петербург, – хотя должен был.
Изначально матч звезд КХЛ в 2020 году должен был пройти в Петербурге. Но что-то пошло не так, и на старте сезона боссы лиги объявили, что он достался Москве, а именно – только что построенной «ВТБ-Арене».
Формат впервые появился в Северной Америке. Изначально идея заключалась в том, чтобы провести суперматч с лучшими из лучших игроков. В 90-е годы к нему добавились конкурсы на скорость, ведение шайбы, силу броска и так далее. Постепенно и этого оказалось мало для привлечения зрителей: боясь получить травму, игроки просто не выкладывались по полной. Ни силовых приемов, ни щелчков от синей линии, скорости как в любительском хоккее. Вратари тоже не особо напрягались – отсюда двухзначные счета. Все это выглядело как почти любой матч с участием Владимира Путина. Поэтому организаторы постепенно стали делать из матчей звезд развлекательное шоу, позабыв о спортивных принципах. Например, в 2009 году Овечкин забивал буллит в ковбойской шляпе, солнечных очках и двумя клюшками.
В России прошли примерно тот же эволюционный путь, только в ускоренном режиме.Собираясь на это событие, вы должны максимально абстрагироваться от хоккея и приготовиться к безудержному, порой даже безумному веселью.
Матч звезд КХЛ – 2020 проходил в два дня. Суббота, 18 января, началась с мастер-шоу. Игроки были разделены на четыре команды в соответствии с дивизионами, в которых они выступают (сами дивизионы названы в честь легендарных советских хоккеистов).
Дивизион Боброва: СКА (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Йокерит» (Хельсинки), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Рига).
Дивизион Тарасова: ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Витязь» (Московская область), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Сочи», «Динамо» (Минск).
Дивизион Харламова: «Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Трактор» (Челябинск).
Дивизион Чернышева: «Авангард» (Омск), «Барыс» (Нур-Султан), «Куньлунь» (Пекин), «Салават Юлаев» (Уфа), «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск).
К слову, СКА делегировал всего одного хоккеиста – Владимира Ткачева. Со звездами у петербуржцев в последнее время действительно туго. Зато главным тренером дивизиона Боброва стал наставник армейцев с Невы Алексей Кудашов.
В первом конкурсе на скорость еще сохранялось какое-то подобие спортивного события. Хотя перед его началом на камеру над заградительным стеклом повесили миниатюрную судейскую форму – отсылка к финалу молодежного чемпионата мира, когда канадцам не дали удаление за выброс шайбы из-за того, что та попала в камеру (читайте подробнее об этом в интервью игрока российской молодежной сборной Василия Подколзина). Здесь победил дивизион Тарасова, от которого бежали Вячеслав Грецкий (минское «Динамо») и Егор Анисимов (МХК «Динамо» Санкт-Петербург). Первый вообще оказался здесь только благодаря флешмобу минских болельщиков: Грецкий проводит первый сезон в КХЛ, и у него – ни одной забитой шайбы в 14 матчах. А 20-летний Анисимов оказался на матче звезд по решению организаторов как один из лучших игроков Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги.
В конкурсе «Надежная защита» градус безумия задрали до предела. Участвовали все четыре вратаря и 36 полевых: игроки одного дивизиона пробивали буллиты вратарю другого. Побеждал голкипер, показавший самую продолжительную серию спасений. Участники устроили из этого что-то невообразимое. И совместная попытка нападающего «Витязя» Александра Семина с сыном на фоне остального выглядела еще ничего.
Один Сёмин хорошо. Два – еще лучше. #KHLAllStar pic.twitter.com/jDPEwk5tpK— КХЛ (@khl) 18 января 2020 г.
Вячеслав Грецкий перед своим буллитом кормил вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека драниками.
на #KHLAllStar все хорошо)— Манако (@Mananakki) 18 января 2020 г.
Вратаря угощают драниками) pic.twitter.com/5PAE15cqlA
Даррен Диц из «Барыса» в образе Александра Пушкина читал стихи.
Канадец, казах, русский поэт – Даррен Диц не перестает удивлять. #KHLAllStar pic.twitter.com/aVyh5g0i8y— КХЛ (@khl) 18 января 2020 г.
«Я выучил часть стихотворения Пушкина, на это ушло где-то 10-12 часов. Мне интересно поучить русскую литературу, английскую было не так интересно изучать. Если честно, я ни разу не слышал об этом писателе до того, как приехал в Россию. И не знаю его биографию, но это будет для меня второй уровень, пока что я на первом», – объяснил позже журналистам канадец, недавно принявший гражданство Казахстана.
Финский защитник Юрки Йокипакка предстал перед зрителями в образе новогодней ёлки.
Его часто называют ёлкипалки, и вот, пожалуйста, сегодня на матче Всех звёзд Юрки Йокипакка выступил в костюме ёлки с фамилией Ёлки-Палки? #мыэтохксибирь #wearehcsibir pic.twitter.com/pRqwXPsxPv— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 18 января 2020 г.
Чуть позже он же выиграет в конкурсе на силу броска. Шайба после щелчка Йокипакка улетела со скоростью 164,15 км/ч.
В эстафете хоккейного мастерства 35-летниий форвард «Витязя» Александр Сёмин появился в богатырском шлеме и с мечом в руках. Приз за самый креативный костюм заслужено уходит форварду казанского «Ак Барса» Данису Зарипову, ставшему Капитаном Татарстаном.
Индусы: обижаются на культурную апроприацию и стереотипы.— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 18 января 2020 г.
Татары: pic.twitter.com/Hc7xqfQHpQ
Второй день звездного уикэнда прошел в формате мини-турнира, состоящего из мини-матчей:дивизионы разбились на пары, играя друг с другом два периода по десять минут в формате «три на три». Победители встречались в финале. Хотя укороченные периоды и составы в теории должны добавить зрелищности, хоккеисты продолжали дурачиться на льду.
Бросали по воротам задом наперед.
Почему бы и нет. #KHLAllStar pic.twitter.com/QFdXkiRLme— КХЛ (@khl) 19 января 2020 г.
Вратари выходили на вбрасывания.
Коварж проигрывает вбрасывание, Грецкий забивает гол. Это #KHLAllStar. pic.twitter.com/U4anm03U87— КХЛ (@khl) 19 января 2020 г.
Еще судьи отдавали голевые пасы, тренеры ели пряничные планшетки, игрокам выписывали красные карточки, как в футболе.
Установочка и перекус – это тайм-аут Дмитрия Квартальнова ?#KHLAllStar pic.twitter.com/LXmuXmlsLW— ХК Ак Барс (@hcakbars) 19 января 2020 г.
В финале дивизион Боборова с Кудашовым во главе вырвали победу у дивизиона Тарасова по буллитам 7:6. К слову, в НХЛ победителю выплачивают 1 млн долларов. В КХЛ пока просто подарили золотые медали.
– Чтобы получить силовые приемы и борьбу у игроков, должен быть какой-то стимул, – намекнул в разговоре с журналистами Кудашов. – Я думаю, если бы как в НХЛ давали бы миллион долларов США победившей команде, то мы бы увидели сильно другой хоккей.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»