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Спорт
19.01.2020 22:03
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«Если бы дали миллион долларов, вы бы увидели другой хоккей». Как прошел матч звезд КХЛ

Правда, не всех участников можно было назвать звездами, а само состязание напоминало цирковое представление.

«Если бы дали миллион долларов, вы бы увидели другой хоккей». Как прошел матч звезд КХЛ

photo.khl.ru

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги прошел в Москве 18 и 19 января.  Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, чего не увидел Петербург, – хотя должен был.

 

«Если бы дали миллион долларов, вы бы увидели другой хоккей». Как прошел матч звезд КХЛ

Изначально матч звезд КХЛ в 2020 году должен был пройти в Петербурге. Но что-то пошло не так, и на старте сезона боссы лиги объявили, что он достался Москве, а именно – только что построенной «ВТБ-Арене»


Формат впервые появился в Северной Америке. Изначально идея заключалась в том, чтобы провести суперматч с лучшими из лучших игроков. В 90-е годы к нему добавились конкурсы на скорость, ведение шайбы, силу броска и так далее. Постепенно и этого оказалось мало для привлечения зрителей: боясь получить травму, игроки просто не выкладывались по полной. Ни силовых приемов, ни щелчков от синей линии, скорости как в любительском хоккее. Вратари тоже не особо напрягались – отсюда двухзначные счета. Все это выглядело как почти любой матч с участием Владимира Путина. Поэтому организаторы постепенно стали делать из матчей звезд развлекательное шоу, позабыв о спортивных принципах. Например, в 2009 году Овечкин забивал буллит в ковбойской шляпе, солнечных очках и двумя клюшками.

В России прошли примерно тот же эволюционный путь, только в ускоренном режиме.Собираясь на это событие, вы должны максимально абстрагироваться от хоккея и приготовиться к безудержному, порой даже безумному веселью.

Матч звезд КХЛ – 2020 проходил в два дня. Суббота, 18 января, началась с мастер-шоу. Игроки были разделены на четыре команды в соответствии с дивизионами, в которых они выступают (сами дивизионы названы в честь легендарных советских хоккеистов).

Дивизион Боброва: СКА (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Йокерит» (Хельсинки), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Рига).

Дивизион Тарасова: ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Витязь» (Московская область), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Сочи», «Динамо» (Минск).

Дивизион Харламова: «Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Трактор» (Челябинск).

Дивизион Чернышева: «Авангард» (Омск), «Барыс» (Нур-Султан), «Куньлунь» (Пекин), «Салават Юлаев» (Уфа), «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск).


К слову, СКА делегировал всего одного хоккеиста – Владимира Ткачева. Со звездами у петербуржцев в последнее время действительно туго. Зато главным тренером дивизиона Боброва стал наставник армейцев с Невы Алексей Кудашов.

В первом конкурсе на скорость еще сохранялось какое-то подобие спортивного события. Хотя перед его началом на камеру над заградительным стеклом повесили миниатюрную судейскую форму – отсылка к финалу молодежного чемпионата мира, когда канадцам не дали удаление за выброс шайбы из-за того, что та попала в камеру (читайте подробнее об этом в интервью игрока российской молодежной сборной Василия Подколзина). Здесь победил дивизион Тарасова, от которого бежали Вячеслав Грецкий (минское «Динамо») и Егор Анисимов (МХК «Динамо» Санкт-Петербург). Первый вообще оказался здесь только благодаря флешмобу минских болельщиков: Грецкий проводит первый сезон в КХЛ, и у него – ни одной забитой шайбы в 14 матчах. А 20-летний Анисимов оказался на матче звезд по решению организаторов как один из лучших игроков Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги.

В конкурсе «Надежная защита» градус безумия задрали до предела. Участвовали все четыре вратаря и 36 полевых: игроки одного дивизиона пробивали буллиты вратарю другого. Побеждал голкипер, показавший самую продолжительную серию спасений. Участники устроили из этого что-то невообразимое. И совместная попытка нападающего «Витязя» Александра Семина с сыном на фоне остального выглядела еще ничего. 

Вячеслав Грецкий перед своим буллитом кормил вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека драниками.

 

Даррен Диц из «Барыса» в образе Александра Пушкина читал стихи.

 

«Я выучил часть стихотворения Пушкина, на это ушло где-то 10-12 часов. Мне интересно поучить русскую литературу, английскую было не так интересно изучать. Если честно, я ни разу не слышал об этом писателе до того, как приехал в Россию. И не знаю его биографию, но это будет для меня второй уровень, пока что я на первом», – объяснил позже журналистам канадец, недавно принявший гражданство Казахстана.

Финский защитник Юрки Йокипакка предстал перед зрителями в образе новогодней ёлки.

Чуть позже он же выиграет в конкурсе на силу броска. Шайба после щелчка Йокипакка улетела со скоростью 164,15 км/ч.

В эстафете хоккейного мастерства 35-летниий форвард «Витязя» Александр Сёмин появился в богатырском шлеме и с мечом в руках. Приз за самый креативный костюм заслужено уходит форварду казанского «Ак Барса» Данису Зарипову, ставшему Капитаном Татарстаном.

Второй день звездного уикэнда прошел в формате мини-турнира, состоящего из мини-матчей:дивизионы разбились на пары, играя друг с другом два периода по десять минут в формате «три на три». Победители встречались в финале. Хотя укороченные периоды и составы в теории должны добавить зрелищности, хоккеисты продолжали дурачиться на льду.

Бросали по воротам задом наперед.

Вратари выходили на вбрасывания.

Еще судьи отдавали голевые пасы, тренеры ели пряничные планшетки, игрокам выписывали красные карточки, как в футболе.

В финале дивизион Боборова с Кудашовым во главе вырвали победу у дивизиона Тарасова по буллитам 7:6. К слову, в НХЛ победителю выплачивают 1 млн долларов. В КХЛ пока просто подарили золотые медали.

– Чтобы получить силовые приемы и борьбу у игроков, должен быть какой-то стимул, – намекнул в разговоре с журналистами Кудашов. – Я думаю, если бы как в НХЛ давали бы миллион долларов США победившей команде, то мы бы увидели сильно другой хоккей.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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