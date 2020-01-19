Австралийцы показали песчаных «монстров», которые душат города

Жители австралийского Даббо делятся фотографиями песчаной бури, которая прокатилась по городу в воскресенье. «Монстры» портят жизнь с такой регулярностью, что их уже называют новой нормой.

Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end – scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain ? pic.twitter.com/5VMLrFbrrT — Lucy Thackray (@LucyThack) 19 января 2020 г.

Как рассказывают в соцсетях, гигантские пыльные облака прошли через город около восьми вечера 19 января.





Песчано-коричневые осадки присыпали улицы и пробрались в дома. Кадры напоминают апокалипсис, но жители говорят, что даже они не могут передать весь размах стихии, которая стала частым гостем не только в Даббо, но и в других районах Нового Южного Уэльса.

«Засуха продолжается, и пылевые бури такого масштаба теперь сеют хаос и опустошение каждые пару дней. Они настолько распространены, что люди продолжают заниматься повседневными делами, не обращая особого внимания», – рассказывает News.com.au жительница Даббо. По её словам, таких пыльных «монстров» на прошлой неделе было пять.

После нескольких месяцев лесных пожаров дожди начались на востоке Австралии, в том числе в Новом Южном Уэльсе. Так, под Мельбурном 19 января выпал крупный град.

Для того, чтобы остановить засуху, выпавших осадков пока недостаточно. При этом жителей предупреждают о новых угрозах – наводнениях и оползнях.



