Австралийцы показали песчаных «монстров», которые душат города
Жители австралийского Даббо делятся фотографиями песчаной бури, которая прокатилась по городу в воскресенье. «Монстры» портят жизнь с такой регулярностью, что их уже называют новой нормой.
Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end – scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain ? pic.twitter.com/5VMLrFbrrT— Lucy Thackray (@LucyThack) 19 января 2020 г.
Как рассказывают в соцсетях, гигантские пыльные облака прошли через город около восьми вечера 19 января.
Песчано-коричневые осадки присыпали улицы и пробрались в дома. Кадры напоминают апокалипсис, но жители говорят, что даже они не могут передать весь размах стихии, которая стала частым гостем не только в Даббо, но и в других районах Нового Южного Уэльса.
«Засуха продолжается, и пылевые бури такого масштаба теперь сеют хаос и опустошение каждые пару дней. Они настолько распространены, что люди продолжают заниматься повседневными делами, не обращая особого внимания», – рассказывает News.com.au жительница Даббо. По её словам, таких пыльных «монстров» на прошлой неделе было пять.
@dailybailey10 how’s this for another cracking dust storm in #Dubbo right now! pic.twitter.com/wUKfqpoEAi— Andrew Hildebrandt (@hildo2830) 19 января 2020 г.
Dubbo tonight? pic.twitter.com/053cw2uzcB— Agwater Plus (@meter_geek) 19 января 2020 г.
11 minutes from first to last #duststorm #dubbo #straya pic.twitter.com/5mHEzPB6u6— Ben Walker (@walkerb83) 19 января 2020 г.
После нескольких месяцев лесных пожаров дожди начались на востоке Австралии, в том числе в Новом Южном Уэльсе. Так, под Мельбурном 19 января выпал крупный град.
Для того, чтобы остановить засуху, выпавших осадков пока недостаточно. При этом жителей предупреждают о новых угрозах – наводнениях и оползнях.