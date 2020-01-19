Компания Илона Маска взорвала ракету на испытаниях аварийной системы корабля Crew Dragon

Система аварийного спасения новейшего космического корабля Crew Dragon прошла испытания 19 января. Капсула успешно отсоединилась от ракеты в полёте, экипаж из двух манекенов вернулся на землю.

Трансляция финального теста космического корабля шла на YouTube-канале SpaceX и в Twitter. Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 18:30 по московскому времени. Аварию имитировали на старте, система спасения сработала чуть меньше чем через полторы минуты.

На высоте примерно в 20 км ракета взорвалась, а до этого капсула с двумя манекенами на месте астронавтов автоматически отстыковалась от носителя. Аппарат с помощью четырёх парашютов вернулся на Землю и приводнился в Атлантическом океане, где «экипаж» Crew Dragon встретили спасатели.





Испытывать систему аварийного отсоединения капсулы в полёте SpaceX готовилась накануне, но проверку перенесли на сутки из-за шторма и сильного ветра в районе подбора корабля.

В результате успешной проверки NASA может сертифицировать Crew Dragon для проведения пилотируемых коммерческих полётов к Международной космической станции

В мае прошлого года капсула, в которой должен был размещаться экипаж, сгорела во время испытаний. Несмотря на это, в компании не потеряли надежду до конца 2019-го запустить Crew Dragon с людьми на МКС. В планах генерального директора SpaceX Илона Маска – миллион туристов, которые к 2050 году побывают на Марсе.



