На Киевском шоссе джип повалил деревья, пострадала девушка

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Молодая женщина получила травмы в результате ДТП на автодороге Санкт-Петербург – Псков (Киевском шоссе) в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы, 19 января около 16:30 на 67-м километре трассы джип «Чероки» вылетел в кювет и протаранил дерево. На кадрах в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно два сломанных дерева, одно из них упало на провода.





Молодая пассажирка автомобиля, по данным издания, была доставлена в больницу. Личность женщины устанавливаются.

Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 43 пожарно-спасательной части Гатчины. В частности, сотрудники МЧС смыли топливо с проезжей части, добавляют в пресс-службе областного ГУ МЧС.



