Опубликованы съёмки работы российских роботов в Сирии

Как работают в Сирии робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера», показывает телеканал «Звезда». Техника позволяет изучить труднодоступные участки заминированной территории: подземные лазы и пространства под автомобилями.

Видео: YouTube/Телеканал Звезда

Оба устройства можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, а также забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов, пишет 19 января РИА «Новости». Съёмки велись в 2017 году.



