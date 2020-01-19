Технологии
Опубликованы съёмки работы российских роботов в Сирии
Как работают в Сирии робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера», показывает телеканал «Звезда». Техника позволяет изучить труднодоступные участки заминированной территории: подземные лазы и пространства под автомобилями.
Видео: YouTube/Телеканал Звезда
Оба устройства можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, а также забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов, пишет 19 января РИА «Новости». Съёмки велись в 2017 году.
Справка:
«Скарабей» – небольшая платформа на колесах с видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Роботом управляют по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения.
«Сфера» – устройство, представляющее собой шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации, который предоставляет обзор на 360 градусов. Высокая прочность позволяет «Сфере» выдерживать падения с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования – автоматически принимать после заброса вертикальное положение.