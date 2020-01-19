В Брюсселе протестующие блокировали вход на автошоу, полиция задержала почти 200 человек

В Брюсселе полиция задержала 185 представителей экологической группы Extinction Rebellion, которые пытались заблокировать вход на автомобильную выставку European Motor Show. Своим протестом демонстранты хотели обратить внимание на то, как автомобильные выбросы влияют на климат.

Как пишет 19 января Automotive News Europe, представительница группы Кристоф Мейрханс пояснил журналистам, что их протест направлен против автоиндустрии потому, что «она много лжет, чтобы продавать больше машин». Целью протестующих были не только представители автопрома, но и нефтяная компания Royal Dutch Shell. Один из демонстрантов улегся перед стендом, скандируя «Шелл» убивает!», а остальные надели маски с логотипом этой компании.

Полиция вывела демонстрантов на улицу, но они попытались заблокировать вход на выставку и развернули транспарант «Остановить загрязнение углекислым газом». Только после этого полицейские приступили к задержаниям.





Эти протесты выглядят маргинально на фоне серьезных усилий, предпринимаемых властями ЕС с целью борьбы с изменением климата и загрязнением воздуха, отмечает издание. Так, с 1 января на территории Европейского Союза начали действовать новые нормы выбросов для автомобилей. Они в первую очередь касаются автопроизводителей и призваны заставить их выпускать более «экологически нейтральные» транспортные средства. Нормы рассчитываются как средние выбросы по всему модельному ряду автомобильной марки: если компания выпускает большой кроссовер с мощным дизельным двигателем и одновременно электромобиль с нулевыми выбросами, то она вполне может уложиться в норматив, поскольку в расчет берутся оба автомобиля.

При такой системе компаниям может оказаться невыгодно выпускать массовые автомобили малого класса с дизелями, популярные среди любящих экономить европейцев. Наоборот, как это ни парадоксально звучит, большие, дорогие кроссоверы с мощными многолитровыми двигателями могут легко укладываться в нормативы благодаря возможности, не считаясь с затратами, применять на них любые технологические решения. Есть еще один способ уложиться в новые нормативы — «закупить» экологическую квоту у другой компании, производящей электромобили. Именно так поступил, например, Fiat, заплатив Tesla за право учитывать ее продукцию как свою.



