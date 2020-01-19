Сорок иностранцев, натерпевшихся из-за плохого топлива, эвакуировали на Алтае с заснеженной трассы

Сотрудники МЧС России спасли пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе в Алтайском крае, где несколько дней продолжаются метели.

Как сообщает 19 января краевое ГУ МЧС, автобус следовал по международному маршруту из Улан-Батора (Монголия) в Казахстан, в нём ехали около 40 иностранных студентов. На трассе Родино – Благовещенка транспорт встал, предположительно из-за некачественного топлива. Пришлось вызывать спасателей.

На место происшествия выехали работники 64-й пожарно-спасательной части. После неудачных попыток завести автобус они решили эвакуировать и его и людей. В спасательной операции задействовали автомобиль «Урал», помощь оказывали представители местной администрации. Студентов доставили в строительный техникум, накормили и разместили в общежитии.





«На данный момент автобус уже починили, движение по маршруту продолжено. К счастью, никто не пострадал, ребята-студенты даже не замёрзли», – рассказал заместитель начальника 64-й ПСЧ Сергей Люсый.

В пятницу, 17 января, на Алтае из-за метели происходили массовые ДТП, в том числе с жертвами.



