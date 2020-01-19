Рабочая группа: Предложения о реформе Конституции были подготовлены до послания президента

Инициативные изменения основного закона страны, с которыми выступил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, были «чётко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности». Об этом говорится в первом заявлении сопредседателей рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, которое 19 января публикуют федеральные агентства, например ТАСС.

Высокая степень готовности была достигнута в рамках совместной работы государственно-правового управления президента и сопредседателей группы, отмечается в сообщении. В кратчайшие сроки удалось «отточить формулировки и выверить все юридические тонкости президентского законопроекта».

С внесением на рассмотрение парламента собственного пакета предложений, как и просил Путин, затягивать не собираются. В заявлении сказано, что предложения будут направлены на развитие «магистральных линий», которые обозначил президент.

Кроме того, рабочая группа разработает механизм общественного голосования как по инициативам президента, так и по собственным предложениям.





О реформе основного закона страны Владимир Путин заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января. В тот же день президент создал рабочую группу из 75 человек. Её сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. «Фонтанка» рассказывала, кто ещё будет менять Конституцию. Декан юрфака СПбГУ Сергей Белов уточнил, что пока не готов рассуждать о риске превращения процесса в обычное одобрение. Он объяснил, что задача группы – понять, как реализовать то, что уже сказал президент.



