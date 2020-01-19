Порывистый ветер поднял уровень воды в Неве на метр выше ординара

Уровень воды у поста измерений «Горный» к вечеру 19 января преодолел отметку в 100 см. Ветер не стихнет ещё сутки.

По данным сайта, на котором отслеживается уровень воды в Неве на Васильевском острове и возле комплекса защитных сооружений, ближе к шести часам вечера приборы показывают 103 см выше ординара. На дамбе нагонные явления менее заметны, уровень воды около 70 см.

Виной тому сильный ветер, о котором синоптики предупреждали накануне. Порывы до 15 м/с ожидаются и в понедельник, 20 января. Температура при этом около трёх градусов тепла и днём, и ночью. Возможен мокрый снег и дождь. Легкий ночной мороз и метель ждут горожан не раньше среды.







