В Москве на антифашистском шествии задержали около десяти человек. Они смешали ЛГБТ с убийством

Без задержаний не обошлось согласованное шествие в память убитой журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова в Москве 19 января. К митингующим присоединились ЛГБТ-активисты. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Среди задержанных оказались, по разным данным, от 6 до 11 защитников сексуальных меньшинств. По предварительной информации, им вменяют неповиновение распоряжению полицейских.

Акция проходила на Цветном бульваре, некоторых задержали у станции метро «Кропоткинская». По данным «Белого счетчика», всего в шествии приняли участие около полутора тысяч человек.



