В Москве на антифашистском шествии задержали около десяти человек. Они смешали ЛГБТ с убийством
Без задержаний не обошлось согласованное шествие в память убитой журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова в Москве 19 января. К митингующим присоединились ЛГБТ-активисты. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Среди задержанных оказались, по разным данным, от 6 до 11 защитников сексуальных меньшинств. По предварительной информации, им вменяют неповиновение распоряжению полицейских.
Акция проходила на Цветном бульваре, некоторых задержали у станции метро «Кропоткинская». По данным «Белого счетчика», всего в шествии приняли участие около полутора тысяч человек.
Справка:
Правозащитник Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве на Пречистенке сразу после пресс-конференции адвоката. Согласно вердикту присяжных Мосгорсуда, Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис совершили преступление в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении и осуществлением им профессиональной деятельности по защите лиц, придерживающихся антифашистской идеологии. Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному лишению свободы, а Хасис назначил наказание в виде 18 лет заключения. Организатором убийства считается Илья Горячев. Он также получил пожизненный срок.