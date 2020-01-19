«Я товарищ, но не доктор». Пациентка показала врача за работой и оставила его без должности

Руководство городской больницы в Миассе уволило врача после того, как пациентка застала его пьяным на рабочем месте. Об этом 19 января сообщили в Минздраве Челябинской области.

«Это случилось вечером в четверг, 16 января, около половины седьмого вечера. В пятницу на врача была написана докладная, и его уволили. Главный врач больницы в тот же день позвонил пациентке, которая снимала видео, принес ей извинения», – приводит ответ ведомства 74.ru.

После извинений от главврача женщина опубликовала запись приёма в паблике «ЧП Миасс». На видео разозлённая пациентка обличает рентгенолога Алексея Анатольевича в пьянстве на рабочем месте и требует от «товарища доктора», на приём к которому ехала по предварительному звонку, наконец сделать описание снимка. Он говорит: «Я товарищ, но не доктор» – и заявляет, что «не бухал», а потом показывает кнопочный телефон, сетуя, что это всё, на что он заработал за свою жизнь.





В комментариях в герое видео узнали Алексея Опарина, который на сайте горбольницы № 3 представлен как рентгенолог и эндоскопист. Бывавшие у него на приёмах назвали его грамотным специалистом, который «делал всё быстро, безболезненно и вежливо».



