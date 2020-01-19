Следователь не поверил сотруднику ГИБДД Ленобласти и назвал его виновником смертельной аварии

Одним из участников смертельного ДТП в Ленобласти оказался сотрудник полиции. Более того, он считается виновником аварии.

Как сообщает 19 января областное Следственное управление СК, в отношении инспектора ДПС отдела ГИБДД по Лодейнопольскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

О ДТП «Фонтанка» уже рассказывала: оно произошло вечером 18 января на 36-м километре дороги Лодейное Поле – Вытегра, фотографии разбитых машин впечатляют. По данным следствия, именно гаишник на «Митсубиши» выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено. Произошло лобовое столкновение с «Ладой Приорой». Её пассажир погиб, оба водителя попали в больницу.





«В ходе первоначальных следственных мероприятий сотрудник ОГИБДД изложил свою версию событий, исказив фактические обстоятельства произошедшего», – отмечается в сообщении СК.

Следователь СК задержал подозреваемого по статье 91 УПК РФ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ГУ МВД по Петербургу и области также инициировали служебную проверку. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с законом, отметили в управлении.



