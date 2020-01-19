Жители Чёрной речки нашли под кустом человека, спящего в обнимку с пулеметом

Пьяный житель Петербурга заснул возле поликлиники в Приморском районе Петербурга. Там его нашли ранним воскресным утром, вместо подушки он использовал пулемёт Дегтярёва.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение в полицию поступило в семь часов утра 19 января. По словам жителей Школьной улицы, возле 16-го дома они заметили спящего мужчину. Горожане, может, и не стали бы тревожить сон явно нуждающегося в отдыхе человека, если бы не его поклажа. «Пулемёт, с большим таким диском», – рассказали заявители.

Гражданина разбудили, он назвал фамилию и место жительства. Если верить словам пьяного горожанина, то ему 45, приехал из Мурманска, владеет копировальным центром, до дома и своей постели не дошёл несколько сотен метров. Происхождение пулемета пока туманно – коммерсант назвал адрес на набережной Чёрной речки и имя Максим.





Пулемёт, с виду конструкции Дегтярёва, отправили на экспертизу. Копировальщика – на освидетельствование и спать.

Как добавили в региональном управлении МВД, сам граждан уверял, что пулемёт – всего лишь макет.



