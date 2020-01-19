«Потрясающий обмен бактериями». Варламов назвал Крещение русским флешмобом и предложил приобщить к нему мир

Блогер, урбанист и предприниматель Илья Варламов оценил масштаб крещенских купаний и подсказал, как сделать российский народный праздник приманкой для туристов. Об этом 19 января он рассказал в своём Instagram.

Переход Крещения из религиозного события в светское мероприятие Варламов связывает с нехваткой в России народных праздников с «душевными гуляньями, а не протокольным официозом». Он напоминает, что Церковь этот обряд обязательным для верующих не считает, а «окунаться в мутные воды различных водоёмов, в которых летом даже руки мыть не будут», стало модным в последние годы. Ничего плохого, признаёт он, в этом нет.

«Ну серьёзно: представьте себе, что остаётся в небольшой купели после того, как в неё погрузилось несколько сотен верующих? У кого-то кожные заболевания, кто-то, простите... кто-то просто не мылся. В купелях-то воду никто не меняет. Потрясающий обмен бактериями! Что не убьёт, то сделает народ сильнее, скажет вам любой доктор», – пишет Варламов.





Кроме укрепления иммунитета и духовных скреп крещенские купания могут принести пользу туристическому бизнесу. Блогер отмечает, что у людей есть запрос на необычные традиции, которые могут «отвлечь от унылой безнадёги серых будней», поэтому «главный русский флешмоб нужно двигать в массы».

«Туристы на спор могут попробовать окунуться в холодную воду, как «эти сумасшедшие русские», девушки в откровенных купальниках позируют перед фотографами, всем весело. Красота!» – предлагает он, не уточняя, приобщился ли сам к этой традиции.

По данным МВД России, в ночь на 19 января участие в посвящённых Крещению мероприятиях приняли чуть больше двух миллионов человек. В Петербурге за сутки в купели окунулись около 20 тысячи человек, испытание ледяной водой прошёл и губернатор. Петербургский Роспотребнадзор в своих рекомендациях напомнил, что экстремально закаляться небезопасно для детей, беременных, пожилых и болеющих.

О состоянии водоёмов зимой в ведомстве не сообщают, ограничившись напоминанием: «Не нырять». На июнь прошлого года гигиеническим и санитарным нормативам соответствовал Колонистский пруд в Пушкинском районе и пляж «Ласковый» на Финском заливе.



