Совладельцы петербургской стройфирмы сошлись в суде. Директор признан невиновным в убытках дольщиков

Два партнёра по стройке на Ленинском проспекте в Петербурге дошли до суда. Суд оценил ситуацию в целом: нарушение сроков сдачи в эксплуатацию объекта и выплата неустоек контрагентам – обычное явление в сфере строительства.

Иск на 3,4 миллиона рублей против генерального директора ЗАО «Рант» Василия Шкрума предъявил совладелец компании Вячеслав Кулебякин. По уверению истца, «неразумные и недобросовестные действия» руководителя привели к срыву сроков возведения жилого комплекса «Балтийская волна» на Ленинском проспекте. В результате по искам участников долевого строительства застройщик вынужден был выплачивать им неустойки, штрафы, компенсировать причиненный моральный вред и судебные расходы.

Однако служители Фемиды отказались возлагать убытки на руководителя компании, не усмотрев в действиях Василия Шкрума какой-либо недобросовестности. Сам генеральный директор объяснил задержку сдачи жилого комплекса в эксплуатацию неисполнением обязательств со стороны контрагентов, доказать иное истец не смог.

«Нарушение сроков сдачи строительного объекта является распространенным явлением в строительной деятельности, взыскание соответствующих неустоек, штрафов и т.п. относится к рискам предпринимательской деятельности. Устные доводы истца о возможности уплаты неустоек во внесудебном порядке не подтверждают обоснованность взыскания убытков по представленному расчету», – заключил Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. К такому же выводу пришла апелляционная и кассационная коллегии. 15 января отклонил жалобу Вячеслава Кулебякина и Верховный суд России.





Отметим, что, несмотря на открытый конфликт с мажоритарным акционером (Вячеславу Кулебякину принадлежит 50-процентный пакет), Василий Шкрум продолжает возглавлять компанию. В настоящее время ЗАО «Рант» только в арбитражном суде выступает ответчиком по двадцати искам контрагентов и иных кредиторов. По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении застройщика возбуждены почти 40 исполнительных производств на десятки миллионов рублей, которые не выплачиваются из-за отсутствия денежных средств. Еще больше претензий предъявлено к ООО «Инвестиционно-строительная компания «Рант», совладельцами которой также являются Вячеслав Кулебякин и Василий Шкрум. «Фонтанка» не раз писала о проблемах этой компании.



