Легковушка перевернулась на Ушаковском мосту, растут пробки. Госпитализирован младенец

Транспортный коллапс в Петроградском районе Петербурга днём 19 января вызвало ДТП на Ушаковском мосту. В машине находились дети.

Фотографии перевёртыша публикуют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, на место приезжали две скорые и реанимация. Рядом стоят детское кресло и коляска. «Дети были, малыш месяцев 5 – 6 и девочка года 4. При мне их доставали из машины», – пишет Анна.





Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, на мосту в 14:57 столкнулись два транспортных средства (по словам очевидцев, Hyundai ix35 и Nissan). С места ДТП госпитализировали 5-месячного ребёнка в удовлетворительном состоянии – его повезли в больницу для осмотра.

На Каменноостровском проспекте и прилегающих улицах образовались плотные пробки. ДТП также перекрыло трамвайные пути.



