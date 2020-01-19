В купели на Ямале обнаружили нерпу. Она попозировала на видео

В вахтовом поселке Ямбург Ямало-Ненецкого автономного округа сначала не собирались организовывать купель, но потом всё-таки сделали её. Этому обрадовались не только люди.

Придя к проруби, рабочие увидели в ней нерпу. Её стали снимать на видео, а она продолжала купаться, совсем не боясь людей. Запись появилась 19 января в Instagram.

Автор видео Дмитрий рассказал РИА «Новости», что рабочие обнаружили нерпу в купели недалеко от залива Обская губа. «Нерпа никому не мешала, но всех удивила своим появлением», – говорит рабочий.





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