Зеленский встретил самолёт с жертвами авиакатастрофы в Иране
Самолёт с телами украинцев, погибших в Тегеране 8 января, прибыл в киевский аэропорт Борисполь. В траурной церемонии встречи приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие официальные лица.
Как передаёт РБК, борт Ил-76 ВСУ сел в Киеве 19 января в 11 часов по местному времени (12:00 мск). Трансляцию прибытия ведёт в Facebook телеканал «Громадське». На мероприятии присутствуют также бортпроводники авиакомпании МАУ и родственники погибших украинцев.
Накануне Иран сообщил об отправке чёрных ящиков сбитого самолёта на Украину.
Справка:
Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполняющий рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто из них не выжил. По данным МИД Украины, в трагедии погибли 82 гражданина Ирана, 63 Канады, 11 (включая экипаж) — Украины, десять граждан Швеции, четверо — Афганистана. 11 января иранские власти признали, что военные «непреднамеренно» сбили лайнер. Глава Ирана Хасан Роухани пообещал продолжить расследование крушения для выяснения всех обстоятельств этой «огромной трагедии и непростительной ошибки».