Зеленский встретил самолёт с жертвами авиакатастрофы в Иране

Самолёт с телами украинцев, погибших в Тегеране 8 января, прибыл в киевский аэропорт Борисполь. В траурной церемонии встречи приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие официальные лица.

Как передаёт РБК, борт Ил-76 ВСУ сел в Киеве 19 января в 11 часов по местному времени (12:00 мск). Трансляцию прибытия ведёт в Facebook телеканал «Громадське». На мероприятии присутствуют также бортпроводники авиакомпании МАУ и родственники погибших украинцев.

Накануне Иран сообщил об отправке чёрных ящиков сбитого самолёта на Украину.



