Медведев объяснил отставку своего правительства и рассказал, что сделал после

Бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев остался доволен работой своего кабмина, однако восемь лет бессменного премьерства – исключительно долгий срок. Об этом 19 января он рассказал в интервью «Первому каналу».

«Как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», – заявил Медведев.

Отставку правительства он объяснил не только задачами по обновлению политической системы, но и фактором времени. Почти восемь лет на посту премьера он назвал первым случаем за новейшую историю России, отметив, что «покопался в истории и советского периода, и даже царского периода». «Скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался. За исключением отдельных, может быть, совершенно фигур», – цитирует Медведева ТАСС.

Перемены в кабмине он назвал совершенно обычным событием, пусть и не очень частым за последние годы, и попросил реагировать на него спокойнее. Сам он признался, что после отставки воспользовался выходными и уехал кататься на лыжах. После нескольких дней отдыха он продолжит работу уже на посту зампреда Совета безопасности страны.





Медведев добавил, что работа первого и второго правительства, которое он возглавлял, шла в исключительно важное и сложное время. Среди достижений он назвал программу импортозамещения и снижение инфляции до 3% в прошлом году с 13 – 15% после санкций 2014 года. Из нерешённых вопросов – рост реальных доходов населения. Это бывший премьер назвал ключевой задачей нового кабмина.

16 января указом Владимира Путина премьер-министром РФ официально назначен Михаил Мишустин, до этого возглавлявший Федеральную налоговую службу. На согласовании в Госдуме против его кандидатуры впервые в истории России не возразил никто. Подробнее о новом премьере читайте в материале «Фонтанки».



