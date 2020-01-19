Необычное ДТП на видео: правительственный вертолёт «разрубил» винтом грузовик

Вертолёт, севший на проезжую часть дороги общего пользования, собирался совершить взлёт, но другие участники движения ему не позволили.

Как сообщают 19 января «Вести», ДТП случилось накануне, в субботу, на дороге в городе Риу-Бранку на северо-западе Бразилии. Грузовик, подъехавший слишком близко к вертолёту, буквально размололо винтом. Машины получили сильные повреждения. По данным местных СМИ, к счастью, никто не пострадал.





Вертолёт принадлежит властям бразильского штата, на территории которого произошло ЧП. Он оказался на проезжей части, по предварительным данным, в связи с полицейской операцией.