В ДТП с такси на Садовой пострадал один человек

ДТП, завалившее обломками перекрёсток Садовой и Лермонтовского, действительно оказалось серьёзным. Есть пострадавший, но только один, а не двое, как предполагали очевидцы.

Официальную информацию об аварии сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Два легковых автомобиля («Рено» и такси «Лада») столкнулись на Садовой, 72, 19 января в 12:47.

Один из участников ДТП был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.



