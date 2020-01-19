Рабочий день не длиннее 12 часов – у таможенных собак появились правила

Правила содержания служебных собак установила Федеральная таможенная служба.

Как пишет 19 января «Парламентская газета», теперь таможенные собаки будут служить от 3 до 5 лет, а в день работать не больше 12 часов. Установлены нормы содержания, порядок обучения и другие нюансы службы четвероногих таможенников. На «пенсию» животных будет отправлять специальная комиссия – по болезни или из-за других недостатков. «Выход на пенсию» заключается в том, что собак будут продавать организациям или гражданам.

Приказ, разработанный в рамках исполненияЗакона «Об ответственном обращении с животными», вступает в силу в январе.







