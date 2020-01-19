Один из основателей и гитарист группы «Ляпис Трубецкой» умер через полгода комы

Руслан Владыко, музыкант и один из основателей группы «Ляпис Трубецкой», умер ранним утром 19 января в Минске. Полгода назад его избили в одном из баров в белорусской столице.

О смерти «Еврорадио» сообщил продюсер группы Евгений Колмыков. 47-летний Владыко лежал в коме с июня 2019 года. Травмы головы он получил в баре, тело нашли у входа через час после того, как он туда приехал.

Дата и место похорон пока не названы. Тем временем в Минске идёт суд над обвиняемым в избиении музыканта. Неоднократно судимый мужчина утверждает, что ударил Владыко только один раз.

Руслан Владыко в 1980-х стал одним из основателей группы «Ляпис Трубецкой» и играл там до ее распада в 2014 году, продолжил карьеру в Trubetskoy.







