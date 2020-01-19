Маск планирует марсианскую экспансию к 2050 году: город-миллионник, кредиты колонизаторам и работа для всех

Генеральный директор SpaceX Илон Маск надеется через тридцать лет перевезти на Марс миллион человек и отправлять на планету в среднем по три корабля в день. Об этом 18 января пишет Business Insider.

Для колонизации Марса SpaceX намерен построить флот из тысячи межпланетных кораблей многоразового использования Starship. Предполагается, что корабль при каждом запуске сможет отправлять на орбиту одновременно 100 человек и более 100 тонн груза. Это семь полностью загруженных школьных автобусов, сравнивают журналисты.

По задумке, в космос будут пускать по три Starship в сутки, но не в ежедневном режиме, а когда орбиты Земли и Марса максимально сближаются. Такие «окна» длятся 30 дней примерно раз в 26 месяцев.

Таким образом, к 2050 году на Марсе сформируется колония из миллиона человек. Работа, предрекает Маск, найдётся для каждого.





«Должно быть так, чтобы любой мог полететь, если захочет, с кредитами для тех, у кого нет денег», – написал предприниматель в Twitter и показал фото будущего звездолета.

Starship orbital vehicle SN1, liquid oxygen header tank & nosecone pic.twitter.com/IaSEdIyZgP — Elon Musk (@elonmusk) 16 января 2020 г.

Основным препятствием, как напомнили в Daily Mail, является то, что SpaceX ещё не завершила строительство даже первого корабля.



