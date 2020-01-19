Развод с огоньком. Переживающий кризис 40-летия петербуржец сжег машину бывшей жены

В Петербурге юрист коммунального предприятия осталась без машины. К служебной деятельности потеря отношения не имеет, всему виной разбитое сердце.

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, рано утром в субботу под окнами 13-го дома по проспекту Героев загорелся «Ниссан Жук». В полицию и МЧС об этом сообщили свидетели. Машина принадлежит 36-летней сотруднице расположенного в поселке Романовка предприятия. Она сразу указала на поджигателя. По словам женщины, около пяти утра она, разбуженная бывшим мужем, наблюдала в окно, как он разбивает заднее стекло машины и устраивает из «Жука» костер.

Через несколько часов бывшего супруга задержали. Неделю назад ему исполнилось 40 лет. Развод дался нелегко, судя по всему. На странице «ВКонтакте» мужчина оставил запись: «Самый большой наркотик в жизни – это привязанность к людям... Когда они исчезают, начинается ломка».

Уголовное дело возбуждено по 167-й статье УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщили в ГУ МВД Петербурга и области. Подозреваемого отпустили на подписку о невыезде.







