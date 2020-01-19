В Петербурге поймали «краснодарскую наркодилершу». Снова не ту

Дорожные полицейские в Петербурге были готовы записать на свой счёт поимку преступницы, чья фамилия находится в базе федерального розыска. Женщина была терпеливой, но уже заскучала.

Как стало известно «Фонтанке», 31-летнюю жительницу Петербурга задержали накануне в Калининском районе. Девушка на своём ВАЗе нарушила ПДД, протянула инспектору водительское удостоверение и, глядя на его переменившееся лицо, устало вздохнула.

В отделе полиции, куда ее доставили как заочно арестованную судом в Краснодарском крае по наркотической статье, она протянула паспорт с другой фамилией – девушка вышла замуж, но права не поменяла.

Пока сотрудники разбирались в прописках и местах рождения полных тёзок, родившихся в один день, задержанная рассказала, что процедура ей уже знакома. Месяц назад повторилась ровно та же история, в розыске краснодарская преступница с августа 2019 года.







