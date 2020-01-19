Ястреб с огнестрельным ранением сам приполз к ветврачу «Сирина»

В центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» спасают ястреба с огнестрельным ранением. Об этом 19 января сообщается в паблике центра «ВКонтакте».

Раненая птица приползла сама, рассказывает ветеринар Ольга Шершнёва, директор филиала «Сирина» в Верхних Мандрогах. Диагноз таков: огнестрельное ранение навылет, осколочный перелом и разрыв мягких тканей.

Ястреб молодой, вероятно, самец. «Очередная жертва человеческой глупости и жестокости», – пишет Ольга Шершнёва. По её словам, шансов поправиться у птицы немного, но «будем ждать чуда».







