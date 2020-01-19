В Пушкинском музее ответили на требование Польши вернуть их предметы искусства

Претензии Варшавы на ряд произведений искусства, которые находятся в России, бездоказательны и рассчитаны на неискушённую публику. Об этом заявила президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.

По её словам, польская сторона должна конкретизировать свои притязания, а не ограничиваться автором и названием картины. При наличии вопросов, как подсказывает Антонова, Варшава должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры РФ или в правительство, а потом «что-либо заявлять».

«Пока права Польши на картины в России заявлены совершенно голословно. Это заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей. Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали?» – приводит слова Антоновой НСН.

В министерстве иностранных дел Польши считают, что Советская армия во время Второй мировой войны существенно сократила культурное наследие страны, реквизировав или уничтожив произведения искусства. Среди примеров, которые приводит польский МИД, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего, «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна.





Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский сообщил РИА «Новости», что перемещённые культурные ценности являются достоянием России. Переговоры на тему их возвращения он назвал невозможными.



