Гормон радости – бесплатно. Посмотрите на лица людей, искупавшихся в купели

Двадцать тысяч петербуржцев в эти выходные стали немного счастливее: крещенские купания, по мнению психологов и медиков, приводят к выработке в организме эндорфинов – гормонов радости. Показываем вам, как выглядит радость после недолгого пребывания в холодной воде.

Крещенские ныряния являются стрессом для организма, а он запускает выработку эндорфинов, после чего человек долгое время энергичен, находится в состоянии радости, пояснила доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева агентству «Москва». Купания, по её словам, также мотивируют человека, повышают его самооценку, поскольку он решается сделать что-то необычное, и, конечно, «у человека появляется чувство прощения самого себя за совершенные ошибки» и уходит внутреннее напряжение.

Как уже сообщала «Фонтанка», по данным Смольного на 19 января, за сутки работы купелей в Петербурге в них искупались около 19,4 тысячи человек, а сегодня ждут ещё больший наплыв желающих. На территории города организовано 22 иордани, их адреса и время работы смотрите на карте «Фонтанки».



