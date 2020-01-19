Колёса в воздухе, контейнер отдельно, на дороге помойка: самосвал упал на Предпортовой

Крупный автомобиль попал в ДТП в полупустом Петербурге утром 19 января.

На Предпортовой улице, в сторону КАД и ЗСД, у разворота под мостом опрокинулся самосвал-мусоровоз, «кабина смята», пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В комментариях участники группы предполагают, что водитель уснул и пропустил нужный поворот. «Прошляпил съезд с Предпортовой, там направо если повернуть, сдача мусора (свалка какая-то). По ходу, не успел съехать и наскочил на отбойник, вот и перевернулся», – пишет Вячеслав.





По данным в УГИБДД, в ДТП на Предпортовой, 8, около 8:20 водитель мусоровоза получил травмы средней степени тяжести.

Пробки авария не вызвала: машин на дорогах немного.



