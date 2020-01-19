Почти 20 тысяч жителей Петербурга искупались на Крещение. К ним присоединился Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал изменять традиции и в ночь на праздник Крещения окунулся в иордань. Об этом 19 января сообщили в Смольном.

Основной целью градоначальника была инспекция. Вместе с главой городского управления МЧС Алексеем Аникиным он проверил, насколько безопасно проходят купания. Беглов пообщался с уже окунувшимися, поздравил их с праздником Крещения и рассказал, что лично уже протестировал иордань на Васильевском острове.





Как уточнили в комитете по вопросам законности и правопорядка, за сутки работы купелей участие в купаниях приняли порядка 19,4 тысячи человек. За их безопасностью присматривают спасатели и полицейские, рядом дежурят медики. Происшествий за это время не зафиксировано. Основной наплыв желающих ждут в воскресенье. Всего на территории города организовано 22 иордани, список адресов и время работы можно посмотреть на карте «Фонтанки».