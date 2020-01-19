Секс втроем без возрастных ограничений. Полиция Петербурга разбирается в беспорядочных связях школьницы

Ранним секс-просвещением дочери озаботилась жительница Петербурга. Ей не понравилось одновременное общение подростка с двумя молодыми людьми.

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, накануне в Пушкине мать учинила скандал 14-летней дочери, которая провела субботний вечер в мужской компании. В ссоре школьница заявила, что уже полгода систематически, сознательно и в свое удовольствие вступала в половую связь с двумя парнями. Им по 19 лет, и они ей нравятся.

Ошарашенная мать побежала в пушкинский отдел полиции – делиться болью и спрашивать совета.

Одного партнера школьницы уже опросили и отпустили. Второго ждут для дачи объяснений. Бумаги отправят в Следственный комитет, и, скорее всего, уголовное дело возбудят по статье 134 УК «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия».





Положение молодых людей осложнено тем, что за групповой секс с подростком, пусть и полностью добровольный, предусмотрено лишение свободы от 12 до 20 лет. Для сравнения: если таинство происходит тет-а-тет, за него могут назначить обязательные работы или символический срок.



