Макгрегор одержал первую победу за три года. Президент UFC анонсировал его бой с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств 31-летний Конор Макгрегор в главном бою турнира UFC 246 победил американца Дональда Серроне за 40 секунд.

Как передаёт 19 января РБК, Макгрегор начал бой с быстрой атаки: разбил сопернику нос ударом плеча, провел удачный хай-кик, и когда Серроне потерял равновесие, обрушил на него массу ударов. В итоге арбитр остановил поединок на 40-й секунде, судьи присудили победу Макгрегору техническим нокаутом. «Я вернулся», – сказал ирландец по окончании боя.

Для ирландского бойца смешанных единоборств эта победа стала первой с ноября 2016 года, когда он одолел Эдди Альвареса из США. После этого он проиграл американскому боксёру Мейвезеру и Нурмагомедову.

После победы ирландца, как пишет РБК, глава UFC Дэйна Уайт пообещал организовать его бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова, ведь «Хабиб против Конора – это самый большой бой в истории спорта».

Повторная встреча Нурмагомедова и Макгрегора состоится не в Москве, а в Великобритании или в США, возможно в Лас-Вегасе, планирует Уайт.



