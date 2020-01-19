Униформа космических войск США насмешила интернет: удобно прятаться в кустах

Новая форма космических войск США насмешила пользователей Сети. Дело в том, что цвет одежды – зелёный камуфляж, который призван сделать пехотинца незаметным на земле, например в лесу.

«Ужасающе весёлую» фотографию униформы опубликовал Twitter космических сил. Комментаторы упражняются в остроумии. «Будете прятаться за космическими кустарниками?» – спрашивают одни. Другие полагают, что США намерены добраться до лесистой луны Эндора, чтобы сразиться с эвоками из «Звёздных войн». «Самая глупая вещь, которую я когда-либо видел, – камуфляж в космосе», – отмечают взыскательные зрители.

Космические силы США, как пишет 19 января РИА «Новости», пояснили выбор цвета. Они взяли за основу уже существующую армейскую форму для того, чтобы сэкономить деньги. Ещё один плюс – бойцы космических сил в такой форме будут выглядеть так же, как их коллеги из других видов войск, с которыми они будут совместно работать.





О создании космических войск и выделении для этого 40 миллионов долларов президент США Дональд Трамп объявил в декабре 2019 года на церемонии подписания военного бюджета. Первоначально в состав войск войдут 200 человек.



