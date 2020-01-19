Униформа космических войск США насмешила интернет: удобно прятаться в кустах
Новая форма космических войск США насмешила пользователей Сети. Дело в том, что цвет одежды – зелёный камуфляж, который призван сделать пехотинца незаметным на земле, например в лесу.
«Ужасающе весёлую» фотографию униформы опубликовал Twitter космических сил. Комментаторы упражняются в остроумии. «Будете прятаться за космическими кустарниками?» – спрашивают одни. Другие полагают, что США намерены добраться до лесистой луны Эндора, чтобы сразиться с эвоками из «Звёздных войн». «Самая глупая вещь, которую я когда-либо видел, – камуфляж в космосе», – отмечают взыскательные зрители.
The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the— United States Space Force (@SpaceForceDoD) 18 января 2020 г.
Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @DeptofDefense@usairforce pic.twitter.com/Jvzt5bvNl7
Космические силы США, как пишет 19 января РИА «Новости», пояснили выбор цвета. Они взяли за основу уже существующую армейскую форму для того, чтобы сэкономить деньги. Ещё один плюс – бойцы космических сил в такой форме будут выглядеть так же, как их коллеги из других видов войск, с которыми они будут совместно работать.
О создании космических войск и выделении для этого 40 миллионов долларов президент США Дональд Трамп объявил в декабре 2019 года на церемонии подписания военного бюджета. Первоначально в состав войск войдут 200 человек.