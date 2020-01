Униформа космических войск США насмешила интернет: удобно прятаться в кустах

Новая форма космических войск США насмешила пользователей Сети. Дело в том, что цвет одежды – зелёный камуфляж, который призван сделать пехотинца незаметным на земле, например в лесу.

«Ужасающе весёлую» фотографию униформы опубликовал Twitter космических сил. Комментаторы упражняются в остроумии. «Будете прятаться за космическими кустарниками?» – спрашивают одни. Другие полагают, что США намерены добраться до лесистой луны Эндора, чтобы сразиться с эвоками из «Звёздных войн». «Самая глупая вещь, которую я когда-либо видел, – камуфляж в космосе», – отмечают взыскательные зрители.

